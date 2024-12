Dezember 1899: Giuseppe Verdi gründet Altersheim für Musikschaffende

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 09.12.2099. WDR 5.

wie sich der bei seiner Arbeit oft unerbittliche Komponist Verdi privat sozial engagiert hat,

privat sozial engagiert hat, wie aus einer günstigen Gelegenheit, ein Grundstück zu kaufen, bei Verdi die Idee reifte, die Altersresidenz für Musiker und Musikerinnen zu bauen,

wie Verdi durch die Übertragung der Urheberrechte dem Altersheim langfristige Einnahmen sichert,

und wie es heute bei einem Besuch in der "Casa di Riposo per Musicisti " klingt.

Giuseppe Verdi

meine weniger glücklichen Gefährten"

La Traviata", "Rigoletto

Aida

"Casa di Riposo per Musicisti

Brief von Guiseppe Verdi an Giulio Ricordi

"Il Bacio di Tosca" (Der Kuss der Tosca), Film von Daniel Schmid, 1984

Mit dem Haus in Mailand willfür "einen Ruheort im Alter schaffen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung, im Dezember 1899, rutschen selbst große Bühnenstars im Alter häufig in die Armut. Ihnen will Verdi ein wenig Frieden am Ende des Lebens schenken, umgeben von Musik.Das erhofft sich der erfolgreiche Komponist, dessen Werke "" oder "" an den große und kleinen Opernhäusern weltweit gespielt werden, auch für sich selbst. So lässt er sich schließlich eine Sondergrabstätte genehmigen und wird selbst in der Kapelle der" beerdigt – in der Sicherheit, dass immer Musik um ihn sein wird.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Holger NoltzeRedaktion: Matti Hesse