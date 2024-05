20.05.1989: Die Komikerin Gilda Radner stirbt in Los Angeles

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 21.05.2099. WDR 5.

Gilda Radner

"Wenn sie sagen, dass du fett bist, mach einen Witz darüber und lach. Mach du den Witz, bevor sie darauf kommen."

"Meine Comedy war immer dazu gedacht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen"

"Ich benutzte Comedy, um die Kontrolle über mein Leben zu halten."

Gene Wilder

Wie das komödiantische Talent von Gilda Radner entdeckt wird,

entdeckt wird, welche Stationen zu ihrer Karriere gehören,

welches Verhältnis sie zu Fans hat,

wie Ehemann Gene Wilder auf die tragische Krankheitsgeschichte von Gilda Radner reagiert.

Lisa D’Apolito (Regisseurin der Doku "Love, Gilda")

Im Leben vonsind Komödie und Tragödie immer eng verknüpft. Als Tochter eines wohlhabenden Hotelmanagers ist sie ein aufgekratztes, gut gelauntes Mädchen. Trotzdem findet sie schwer Anschluss, denn durch die Umzüge der Familie wechselt sie oft die Schule - und sie wird immer wieder wegen ihres Gewichts gehänselt.Mit zehn Jahren erhält sie Diätpillen, die heftige Stimmungsschwankungen verursachen. Ihr Kindermädchen rät ihr:Auch als ihr Vater an einem Tumor stirbt, ist für den Teenager Humor ein Weg, um mit der Trauer umzugehen., sagt sie später.Doch für den Umgang mit ihrer Bulimie muss sie auf ärztliche Hilfe zurückgreifen - und weist sich selbst ins Krankenhaus ein.Als sie den Schauspielerheiratet, geht es ihr gut wie nie zuvor. Doch schon bald hat sie mit Schmerzen zu kämpfen: Sie hat Krebs. Auch diesen Kampf nimmt sie mit ihrer eigenen Waffe auf: dem Humor.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jana FischerRedaktion: Frank Zirpins