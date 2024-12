27.12.1904: Das Theaterstück "Peter Pan" wird uraufgeführt

WDR Zeitzeichen. . 15:22 Min. . Verfügbar bis 28.12.2099. WDR 5.

wie chaotisch die Uraufführung im Londoner "Duke of York’s Theatre" verläuft,

welches Trauma den Dramatiker James Matthew Barrie zu "Peter Pan" motiviert hat,

mit welcher Tiermetapher er in der Geschichte die verrinnende Zeit und den Tod ausdrückt,

warum Barries Beziehung zu Kindern immer wieder Spekulationen auslöst,

wie unterschiedlich das "Peter-Pan-Syndrom" heute von Pop-Stars gedeutet wird.

Emily Larkin (wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Anglistik an der Universität Osnabrück)

Londons High Society applaudiert so enthusiastisch, dass die junge Darstellerin des Peter Pan in Tränen ausbricht. Alle sind dem Zauber der Geschichte erlegen und selbst wieder zu staunenden Kindern geworden. Am Ende des Abends gibt es keinen Zweifel: Dieses Stück ist ein triumphaler Erfolg.Die Geschichte vom Jungen, der nicht erwachsen werden will, hat viel mit ihrem Schöpfer James Matthew Barrie selbst zu tun. Und sie ist eine Geschichte, die noch heute Strahlkraft besitzt: die Sehnsucht, ewig Kind zu bleiben. Regelmäßig zur Weihnachtszeit fliegt Peter Pan über die Theaterbühnen, immer wieder werden seine Abenteuer neu verfilmt.