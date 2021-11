Zeitzeichen

Einige Zeit tingelt Kreisler als Unterhalter durch Nachtclubs und sucht in New York sein Glück mit Plattenaufnahmen. Doch seine zeitkritischen und makabren Lieder wie "My psychoanalyst is an idiot" oder "Please Shoot Your Husband" überfordern das Humorverständnis seiner neuen Landsleute.

Als Amerikaner zurück in Wien