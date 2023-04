ZeitZeichen

Doch hinter der jovialen Fassade verbirgt sich ein skrupelloser Geschäftsmann. Mit seinem Vermögen, seiner Popularität und seiner publizistischen Macht hält sich Hearst für unangreifbar. Doch die Weltwirtschaftskrise 1929 bringt auch William Hearsts Reich ins Wanken. Und in den 1930ern irrlichtert Hearst politisch - wird vom Sympathisanten zum erbitterten Gegner des Nazi-Regimes.

Am 14. August 1951 stirbt William Randolph Hearst mit 88 Jahren - nicht wie im Filmklassiker "Citizen Kane" , den Orson Welles mit deutlichen Bezügen zu Hearst macht, einsam in seinem Schloss, sondern in Beverly Hills. Er hinterlässt ein weitgefächertes Medienimperium, das heute noch in den Händen der Hearst-Familie liegt. Zu seinem Nachlass gehört aber auch ein Journalismus, der von Sensationsgier und Populismus lebt.