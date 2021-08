Zeitzeichen

Ohne die Weitsicht von Margaret Hamilton hätte es den historischen " Sprung für die Menschheit " womöglich nicht gegeben. Genau genommen sorgt ihre Tochter, die sie während der unzähligen Überstunden mit zur Arbeit nehmen muss, für die Notfallsicherung. Das Mädchen drückt während einer Simulation einen falschen Knopf an der Apollo-Test-Konsole und bringt das System zum Abstürzen. Unter realen Bedingungen wäre die Mission beendet gewesen.

Auch Astonauten machen Fehler

Hamilton ist überzeugt, dass kann auch den Astronauten jederzeit passieren. Sie warnt die zuständigen Leute bei der NASA und am MIT : "Aber die sagten: Das wird nie geschehen, weil die Astronauten so gut trainiert und ausgebildet sind." Doch beim nächsten Flug, Apollo 8, unterlaufen den "gut ausgebildeten" Astronauten mehrere gefährliche Fehler. Nun bekommt Hamilton die Freigabe für ihr Sicherungssystem.

Lieber Programmieren statt Tee servieren

Geboren wird Margaret Hamilton am 17. August 1936 als Margaret Heafield im US -Bundesstaat Indiana geboren. Sie studiert Mathematik, heiratet mit 21 Jahren den Juristen James Hamilton. Als dieser an die Harvard-Universität wechselt, will sie sich nicht wie die anderen Juristen-Gattinnen damit begnügen, den Männern Tee einzuschenken.

Sie bewirbt sich auf eine Stelle in der Meteorologie-Abteilung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und entwickelt Software für Wettervorhersagen. Zu einer Zeit, in der die Computertechnologie noch in den Kinderschuhen steckt. Hamilton hat Spaß an dem kniffligen Job, für den es noch keine Ausbildung gibt.

Späte Würdigung ihrer Leistung

Mit 80 Jahren wird Margaret Hamilton von Barack Obama geehrt