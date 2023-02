ZeitZeichen

" Ich war der Brüter-Papst hier in Deutschland ", sagt Klaus Traube 2009 selbstironisch über sich. Der Ingenieur, 1928 in Hannover geboren, hat bereits zahlreiche Atomkraftwerke gebaut und ist Spitzenmanager der Atomindustrie, als 1972 eine neue Herausforderung lockt: Die Entwicklung des " Schnellen Brüters " in Kalkar.