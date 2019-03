Elf Jahre Aufräumarbeiten

Dennoch empfiehlt der Gouverneur von Pennsylvania zwei Tage nach dem Unfall, schwangere Frauen und Kleinkinder in sichere Entfernung zu bringen. Was die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Tagelang werden aus dem Reaktorblock 2 radioaktive Gase in die Atmosphäre abgelassen, um den Druck in dem geschmolzenen Atommeiler zu mindern.