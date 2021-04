Zeitzeichen

Als es im Atomkraftwerk von Tschernobyl zum weltweit gefürchteten Super- GAU kommt, ist der Reaktor des Blocks 4 gerade einmal drei Jahre in Betrieb. In der damaligen Sowjetunion wird er als Musteranlage gepriesen - obwohl Fachleuten etliche Mängel durchaus bewusst sind. Doch die Ereignisse vom 26. April 1986 übersteigen ihre schlimmsten Befürchtungen.

Alles beginnt mit einem Experiment. Um heraus zu finden, was bei einem Stromausfall passiert, reduzieren Techniker die Reaktorleistung von Block 4 und schalten die Notkühlung sowie mehrere Sicherheitssysteme ab.

Folgenschwere Kettenreaktion

Durch Konstruktionsmängel des Kraftwerks und mehrere Bedienungsfehler erhitzt sich der Brennstoff extrem, wodurch die radioaktive Leistung abrupt um das Hundertfache ansteigt. Dabei entstehen Gase, die sich ausdehnen. Um 1.24 Uhr sprengt der Druck die tausend Tonnen schwere Abdeckplatte des Reaktors aus der Verankerung. Der Reaktorkern liegt frei. Sein Graphitblock fängt Feuer. Bei Temperaturen von mehr als 2.000 Grad gelangen radioaktive Partikel in die Luft.

In der nahe gelegenen Stadt Pripjat erreicht die Strahlung schon kurz danach das 600.000-fache des normalen Werts. Dennoch dauert es noch 36 Stunden, ehe die rund 50.000 Einwohner mit Bussen evakuiert werden. Währenddessen laufen in Tschernobyl die Notmaßnahmen auf Hochtouren. Trotz aller Bemühungen speit der Reaktor zehn Tage lang heiße Asche und radioaktive Stoffe in die Atmosphäre.

Der Kreml schweigt