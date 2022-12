ZeitZeichen

"Misserfolg bildet den Charakter ", sagte Jane Fonda auf ihr Leben rückblickend in einem "Stern"-Interview. " Wenn man niemals Unglück erfährt, kann der Charakter ein bisschen schwächlich sein. " Sie selbst hat viel gelitten, vor allem unter ihren drei Ehemännern und dem Vater. Ihr jüngstes Unglück ist eine Krebserkrankung, von der sie im September 2022 auf Instagram berichtet hat. Aber sie werde wieder gesund, verkündet sie zuversichtlich.

Kämpferin durch und durch

Immerhin ist sie eine Kämpferin, auch dank der vielen nicht so glücklichen Stunden in ihrem Leben. Aktuell setzt sie sich für mehr Klimaschutz ein. Inspiriert von Greta Thunberg gründete Jane Fonda zusammen mit Greepeace die Freitags-Aktion "Fire-Drill-Friday". Während der Proteste in Washington wurde sie 2019 mehrmals medienwirksam festgenommen.

Jane Fonda setzt sich für den Klimaschutz ein

Prompt spottete Präsident Donald Trump: " Oh Mann, es hat sich nichts geändert". Er erinnere sich noch, wie Jane Fonda vor 30 oder 40 Jahren festgenommen wurde. Trump lag etwas daneben, denn es ist schon mehr als 50 Jahre her, dass sich die seinerzeit schon berühmte Schauspielerin zum ersten Mal gegen die Politik aufgelehnt hat.

Erschüttert über die Grausamkeiten im Vietnam-Krieg wird Jane Fonda Anfang der 1970er-Jahre zum bekannten Gesicht der US -amerikanischen Friedensbewegung. Das FBI sieht gar eine Staatsfeindin in ihr, ihre Akte soll mehrere Tausend Seiten umfassen. Ein Besuch in Nordvietnam bringt ihr den Spitznamen "Hanoi Jane" ein.

Auf der Leinwand ein Star, als Vater ein Tyrann

Geboren wird Jane Fonda am 21. Dezember 1937 als Tochter des Schauspielers Henry Fonda. Zu Hause ist der gefeierte Leinwandheld ein Tyrann. Er erniedrigt seine Kinder ständig, gibt Jane und ihren Bruder Peter das Gefühl, dass sie nicht wichtig und nicht richtig sind.