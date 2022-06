Zeitzeichen

Der Genuss der Götter

Das sah in den 1950er Jahren noch ganz anders aus. Da konnte noch der alte Mythos vom " Genuss der Götter " seine Kraft entfalten. Denn schon in einem uralten Text der Maya aus dem 16. Jahrhundert, dem " Popol Vuh ", heißt es: " Das Rauchen ist die ewige Freude der Götter, die, wenn es blitzt, Feuer schlagen, sich ihre Tabagos anzünden und Wolken in alle vier Winde blasen."

Vom "Heilmittel" zur Massensucht

Kolumbus brachte den Tabak nach Europa. Hier wurde er in Apotheken als Arzneimittel gehandelt. Das nikotinhaltige Kraut sollte helfen gegen Kopf- und Zahnschmerzen, Schwind- und Wassersucht, Geschwüre, Krätze, Pest und Ruhr. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Tabak in Form von schnell konsumierbaren Zigaretten zum Massenprodukt. Weil die Glimmstängel Hunger und Gefühle unterdrücken, wurden sie im Ersten Weltkrieg kostenlos an die Soldaten in den Schützengräben geliefert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde schließlich in Europa mehr geraucht denn je.