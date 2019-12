Das lohnt sich: Reemtsma kann zum Beispiel Alben für Sammelbildchen aus den Zigarettenschachteln anbieten. Das Album "Adolf Hitler" wird millionenfach verkauft.

Nachkriegskarriere

Bei Kriegsende scheint auch Philipp Reemtsma am Ende: Seine drei Söhne sind tot, seine geschiedene Frau hat sich schon vorher das Leben genommen. Die Fabriken sind zerstört, er selbst ist wegen der Göring-Millionen angeklagt.

Doch Reemtsma ist bald wieder im Geschäft: 1950 reaktiviert er alte Marken und kreiert mit "Peter Stuyvesant" eine neue. Mit seiner zweiten Frau bekommt er 1952 noch einen Sohn: Jan Philipp. Doch kurz vor seinem 66. Geburtstag stirbt der Fabrikant am 11. Dezember 1959 in Hamburg an Blasenkrebs.