12.03.1930: Mahatma Gandhi bricht zum Salzmarsch auf

WDR Zeitzeichen. 14:48 Min. Verfügbar bis 13.03.2099.

welche unterschiedlichen Protestaktionen Gandhi gegen die Briten organisiert,

was die Bezeichnung "Mahatma" bedeutet,

wie Gandhi gewaltfreien Widerstand und zivilen Ungehorsam miteinander verbindet,

welche Vorwürfe es gegen Gandhis Vorgehen gibt,

wie Gandhi selbst zu salzloser Kost steht.

12. März 1930: In seinem Aschram, einer Art Landwirtschaftskommune, machen sich Mohandas Karamchand Gandhi und 78 seiner Getreuen auf den Weg. Knapp 400 Kilometer zu Fuß bis ans Meer. In den Dörfern, die sie passieren, schließen immer mehr Menschen an, bis es rund 50.000 sind.Nach 24 Tagen erreichen sie die westindische Ozeanküste. Gandhi hebt etwas Sand mit winzigen Salzkristallen auf. Damit bricht er bewusst das britische Salzmonopol: Kein Inder darf selber Salz gewinnen. Es muss vom Kolonialstaat teuer erkauft werden. Gandhis Salzauflesen am Strand wird zur Initialzündung. Überall beginnen die Menschen, selber Salz zu gewinnen.Mit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947 fällt auch das Salzmonopol. Gandhi wird dafür seither in Indien verehrt - inzwischen gibt es allerdings Kritik am Anwalt der Gewaltfreiheit.