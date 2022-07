Zeitzeichen

Doch Premierminister Winston Churchill sperrt sich. Erst nach dem Machtwechsel kommt mit der neuen Labour-Regierung Bewegung in die Debatte um die indische Unabhängigkeit. Spätestens in anderthalb Jahren werde Großbritannien abtreten von der kolonialen Bühne, verspricht der neue Premierminister Clement Attlee im Februar 1947.

Verfeindete Verhandlungsparteien

Im März später schickt er Lord Mountbatten als letzten Vizekönig nach Indien. Mit dem Auftrag: "Halte Indien zusammen, wenn du das kannst, rette aus dem Chaos, was noch zu retten ist, vor allem aber, bringe Großbritannien dort raus, was immer auch passiert."

Allerdings sind die zentralen politischen Verhandlungsparteien, der hinduistische Nationalkongress einerseits, die Muslimliga auf der anderen Seiten, zu diesem Zeitpunkt bereits so verfeindet, dass allen klar ist: Der Preis, den Indien zahlen wird, ist die Teilung.

Teilung, Flucht und Mord

Kämpfe zwischen Hindus und Moslems in Neu-Delhi, September 1947

Britisch Indien wird 1947 in zwei souveräne Staaten geteilt, Indien und Pakistan. Umsiedlung, Vertreibung und Flucht von rund 14 Millionen Menschen sind die Folge, vor allem im Punjab und in Bengalen, den zwei Regionen im Nordwesten und im Nordosten des Subkontinents. Die beiden Provinzen werden von oben nach unten, Nord nach Süd, wie ein Tischtuch zerschnitten und je zur Hälfte Indien in der Mitte oder Pakistan links und rechts zugeschlagen.

Viele Menschen fliehen über die hastig errichteten neuen Grenzen - Elendskolonnen, bis zu 100 Kilometer lang. Es ist der bis dato größte Bevölkerungsaustausch aller Zeiten, begleitet von Gewaltexzessen, verübt von Hindus, Muslimen und Sikhs gleichermaßen. Bis zu 1,5 Millionen Menschen werden 1947 ermordet, hunderttausende Frauen entführt, vergewaltigt, zwangsverheiratet.

Die entsetzliche Gewalt, die die Staatsgründungen begleitet hat, wird weder in Indien noch in Pakistan je offiziell aufgearbeitet. So etwas wie Erinnerungspolitik gibt es nicht.