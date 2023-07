ZeitZeichen

"Es gibt kein Recht und es gibt keine Pflicht, Verbrechen zu begehen" , sagt der Jurist Fritz Bauer im Juli 1961 bei einem Vortrag in Ulm. Dieser trägt den Titel "Wir und der Unrechtsstaat - von den Nürnberger Gesetzen zum Eichmann-Prozess".

Bauer ist zu diesem Zeitpunkt Generalstaatsanwalt in Hessen. Er hatte den israelischen Geheimdienst darüber informiert, wo sich der Holocaust-Organisator Adolf Eichmann versteckt hielt und so dessen Entführung in Argentinien und den Prozess in Jerusalem ermöglicht. An die deutschen Justizbehörden hatte sich Bauer nicht gewandt - aus Sorge, Eichmann könnte von deutscher Seite gewarnt werden.