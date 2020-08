Queen: Die Champions des Rock

Von Philip Stegers

Queen ist dank Hits wie "We Are The Champions" oder "We Will Rock You" eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Das liegt auch daran, dass alle Bandmitglieder ein ausgeprägtes Gespür für eingängige Ohrwürmer besitzen. Vor 45 Jahren beginnt Queen mit den Aufnahmen zu "Bohemian Rhapsody".