01.01.1890: Italien gründet die Kolonie Eritrea

WDR Zeitzeichen.

wie Italiens Interesse an Ostafrika mit dem Suezkanal zusammenhängt,

woher der Name Eritrea stammt und was er bedeutet,

warum in Eritreas Stadt Asmara faschistische Architektur-Visionen umgesetzt sind,

wann Italien aus Eritrea abzieht.

Markus Wurzer (Historiker, Universität Graz)

Yirgalem Fisseha Mebrahtu (eritreische Dichterin in München)

Eritreas Kolonialgeschichte beginnt mit einem Handel. Ein Lokalfürst verkauft die Bucht von Assab am Roten Meer an eine italienische Schifffahrtsgesellschaft. Wenige Jahre später besetzt Italien die Bucht und startet einen Eroberungszug. Im August 1889 erreichen die königlichen Truppen Italiens Asmara, 2.400 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, an einer Handelsroute zwischen Hochland und Rotmeerküste und einer Pilgerstraße in den Sudan.Nach der Besetzung der Provinzstadt erklärt Italiens König Umberto I. die eroberten Gebiete am Roten Meer zur Kolonie Eritrea. Er ist der erste einer Reihe von fremden Herrschern, die Anspruch auf Eritrea erheben. Heute ist das Land zwar unabhängig, aber eine autoritäre Diktatur. Ein Leben in Frieden ist dort noch immer nicht möglich.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia FriedrichRedaktion: Frank Zirpins