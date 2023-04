ZeitZeichen

Doch nur 12,5 Prozent der Tantiemen gehen an sie. An Kurt Weill als Komponist und Brecht als Texter geht der große Rest der Einnahmen. An der kollektiven Theaterarbeit ändert das nichts. Die Dynamik liegt im Miteinander. Elisabeth Hauptmann führt Buch, inspiriert, schlägt vor, textet mit.

Das Stück "Happy End" unter Pseudonym geschrieben

1929 bringt Elisabeth Hauptmann die von ihr geschriebene Komödie "Happy End" in Berlin auf die Bühne - wegen der freizügigen Szenen allerdings nur unter ihrem Pseudonym Dorothy Lane. Die Geschichte, bei der Gangster zu Bürgern werden und ihre Raubzüge unter dem Deckmantel der Heilsarmee durchführen, wird von Brecht inszeniert.

Die Kritik sieht darin ein Skandalstück, das als "salonkommunistisch" und flache Kopie der "Dreigroschenoper" bezeichnet wird. Die Arbeitsanteile von Hauptmann an Brecht-Stücken wie "Die Heilige Johanna der Schlachthöfe" bleiben jedoch hoch.

In die USA emigriert

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 ist Elisabeth Hauptmann als KPD -Mitglied in Gefahr. Beim Versuch, einen Manuskript-Koffer des bereits ausgereisten Brecht an sich zu nehmen, wird sie von der Gestapo verhaftet. Eine Intervention des US -Botschafters rettet sie. Hauptmann kann nach St. Louis zu ihrer Schwester fliehen.

Brecht schickt ihr in den Jahren des Exils seine Stücke, Gedichte und Aufsätze zur Begutachtung. Sie ist auch zur Stelle, als Brecht 1935 von Dänemark aus mit Eissler zusammen nach New York eingeladen wird, um an einem kleinen Theater "Die Mutter" zu inszenieren. Sie unterstützt die beiden als Dolmetscherin.