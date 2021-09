Zeitzeichen

22. September 2002. Wahlparty der Unionsparteien in Berlin. Da das ZDF nach einer Hochrechnung die Union deutlich in Führung sieht, steigen Kanzlerkandidat Edmund Stoiber und die CDU -Vorsitzende Angela Merkel auf die Bühne. "Eines steht jetzt schon fest. Die CDU , die CSU , die Union, wir haben die Wahl gewonnen" , sagt der CSU -Chef. Doch die Union verliert die Bundestagswahl 2002. Knapp liegt die SPD mit Kanzler Gerhard Schröder am Ende vorne. Rot-Grün kann weiterregieren.

Ziehsohn von Franz Josef Strauß

Edmund Stoiber wird am 28. September 1941 im Landkreis Rosenheim geboren. Mit zehn Jahren wechselt er von der Volksschule seines Heimatorts auf das Gymnasium in Rosenheim. Im Herbst 1962 beginnt der Oberbayer sein Jura-Studium an der Ludwig-Maximilian-Universität München.