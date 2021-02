Plagiatsjäger im Netz

Derweil geht die Überprüfung der Doktorarbeit weiter, die 2006 eingereicht und von der Universität Bayreuth mit Bestnote bewertet worden ist. Neben Medien recherchieren auch interessierte Bürger auf eigene Faust - ein Novum. Sie präsentieren ihre Ergebnisse auf der Internet-Plattform "GuttenPlag-Wiki".

Mehr als 60 Prozent der Arbeit seien in der einen oder anderen Form nicht sauber, sagen die Plagiatsjäger. Abgeschrieben worden sei nicht nur aus Fachbüchern, sondern auch aus Zeitungsartikeln und Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.

Unterstützung von "Bild"

Im Bundestag wirbt Guttenberg um Verständnis: "Ich war so hochmütig zu glauben, dass mir die Quadratur des Kreises gelingt - und zwar politische Leidenschaft und Arbeit sowie wissenschaftliche und intellektuelle Herausforderungen als junger Familienvater miteinander in Einklang zu bringen."

Laut Umfragen ist Guttenbergs Popularität lange ungebrochen. Ein paar Bewunderer gehen auf die Straße. Auch die "Bild"-Zeitung stützt Guttenberg. "Unsere Position" , so Nikolaus Blome, damals Leiter des Hauptstadtbüros der Zeitung, "war: Bei allem, was er da an Mist gebaut hat, sollte er trotzdem bleiben dürfen."

Titel wird entzogen

Als die Universität Bayreuth am 23. Februar Guttenberg den Doktortitel entzieht, ist die Sache klar. Am 1. März 2011 erklärt Guttenberg seinen Rücktritt als Minister: "Wenn es auf dem Rücken der Soldaten nur noch um meine Person gehen soll, kann ich das nicht mehr verantworten."