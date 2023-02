ZeitZeichen

Aber Dortmund hat auch politische Unabhängigkeit zu bieten. Als freie Reichsstadt untersteht sie nur dem König oder Kaiser. Auf der einen Seite ein attraktiver Status, auf der anderen Seite macht er angreifbar. Denn wegen notorisch klammer Kassen verpfändet die Krone ihre Reichsstädte gerne an Fürstenhäuser - in diesem Fall Dortmund an das Erzbistum Köln. Doch die stolzen Westfalen spielen nicht mit, verweigern dem Kardinal die Beteiligung an ihren Einnahmen und sogar den Zutritt zur Stadt.

Fehde erfolglos, Dortmund zahlt trotzdem

Friedrich von Köln lässt sich das nicht gefallen und will sich notfalls mit Gewalt nehmen, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Doch er hat ein Problem: Dortmund liegt inmitten der Grafschaft Mark. Um überhaupt bis an die Stadtmauern zu gelangen, muss der Erzbischof zähneknirschend ein Bündnis mit dem Grafen Engelbert eingehen, der eigentlich sein Konkurrent ist. Um die Drohkulisse zu erhöhen, erklären weitere, teils weit entfernte Landesherren, Dortmund die Fehde - allerdings nur formal. An den eigentlichen Kämpfen nehmen sie nicht teil.

Diese verlaufen ohnehin schleppend, denn Dortmund weiß sich dank Pulvergeschützen mit hoher Reichweite und Schlagkraft zu verteidigen. Die Wurfgeschosse der Belagerer sind wirkungslos, sie müssen sich zu weit von den Stadtmauern zurückziehen. Die Fronten sind verhärtet und zahlreiche Verhandlungen bleiben erfolglos.

Erst im November 1389 gibt es einen Friedensvertrag. Die Parteien einigen sich auf eine Zahlung von je 7.000 Gulden an den Erzbischof und den Markgrafen. Für die Dortmunder ist das ein Riesenerfolg. Zudem wird die Zahlung im Vertrag nicht erwähnt, um jeden Anschein von Sieg oder Niederlage zu vermeiden. Dortmund kann seine Unabhängigkeit bewahren.