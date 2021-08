Zeitzeichen

Die graue Maus

Aber der Start ist schwierig. Der Baugrund ist sumpfig, die Annahme, wie in England Kohle und Erz für die Produktion aus einem Schacht fördern zu können, erweist sich als irrig. Zudem steckt die Wirtschaft noch vor Beendigung des Baus in einer Krise. Aber dann erholt sich die Lage, auf dem Werksgelände der Westfalenhütte in der Nähe des Borsingplatzes entstehen zahlreiche Hüttenwerke und Walzstraßen. Aber erst 1895 kann der erste Hochofen in Betrieb genommen werden.

Lange bleibt Hoesch im Geschäft die graue Maus. Krupp in Essen und die beiden Dortmunder Konkurrenten erweisen sich in vielfacher Hinsicht als innovativer. So richtig sollte sich das erst nach 1945 ändern.

Gründung von Borussia

Trotzdem setzt Hoesch in Dortmund Maßstäbe. Eine Betriebskrankenkasse entsteht, Albert Hoesch gründet eine Stiftung für Menschen in Not, in den 1890er Jahren beginnt der Werkswohnungsbau, namentlich auch das Borsingplatz-Viertel, heute zentraler Bestandteil der Dortmunder Nordstadt. 1909 gründen Mitglieder des Stahlwerks Borussia Dortmund – Spielplatz ist zunächst eine Wiese in Werksnähe. Später wird Hoesch den Verein aus mancher finanziellen Misere retten.