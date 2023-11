01.12.1903: "Der große Eisenbahnraub" - Startschuss des Wild-West-Kinos

WDR Zeitzeichen. . 13:49 Min. . Verfügbar bis 01.12.2099. WDR 5.

Wie der Western weitergeht.

Wer den ersten Kinematografen konstruiert hat.

Weshalb die Vorführungen von Stummfilmen mit Musik begleitet werden

Wie das Mittel der Montage neue Erzählformen ermöglicht.

Mit welchem Überraschungsmoment "Der große Eisenbahnraub" endet.

Stephan Brössel (Filmforscher, Germanistisches Institut der Universität Münster)

Jakob Reinhardt (Musiker, Schwerpunkt Improvisation)

Edwin S. Porter aus Pennsylvania gehört zu den Filmpionieren in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 1900 erhält er eine Anstellung bei Thomas Edison, der auch Filmkameras und Projektoren herstellte. Für die "Edison Company" drehte Porter eigene Filme. Dazu gehört auch "Der große Eisenbahnraub".Der Film ist einer der ersten Western und sticht vor allem mit seiner Handlung heraus: so arbeitet er schon mit Parallelmontage und Jump Cuts. Der Film besteht aus 14 Szenen und ist mit zwölf Minuten für die Zeit der Anfänge des Films recht lang. Schon die ersten Bilder versprechen Spannung: Ein Mann sitzt im Telegrafenbüro eines Bahnhofs an einem Schreibtisch und liest Telegramme. Die Tür wird geöffnet und zwei schwarz gekleidete Männer mit Hüten und gezogenen Revolvern treten ein.