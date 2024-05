03.05.1974: Erich Honecker drängt auf den "Einsatz aller Mittel" zur Verhinderung von Grenzdurchbrüchen

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 04.05.2099. WDR 5.

wie die DDR seit ihren Anfängen Bürger in den Westen verliert,

mit welcher Rhetorik die SED-Führung Grenzsoldaten zum Schusswaffen-Gebrauch ermutigt,

warum die DDR schließlich Selbstschussanlagen abbaut,

über die juristische Aufarbeitung der getöteten Geflüchteten nach der Wiedervereinigung.

Prof. Manfred Görtemaker, Historiker und Buchautor

Paul Küch, ehem. Grenzsoldat und Buchautor

Selbst Mauerbau, Stacheldraht-Zäune und Selbstschussanlagen halten DDR-Bürger nicht ab, in den Westen zu fließen. Das will die SED verhindern und setzt auf rigide Überwachung. Für die rund 1.500 Kilometer lange innerdeutsche Grenze werden rund 50.000 Grenzsoldaten benötigt, die meisten von ihnen sind Wehrpflichtige.Ein Schwerpunkt ihrer Ausbildung liegt in Schießübungen. Und auch wenn es keinen "offiziellen Schießbefehl" gibt, so wird den Rekruten unmissverständlich klargemacht: Auf Flüchtlinge, Landsleute, sollen die Grenzbewacher – als letztes Mittel – mit ihren Waffen feuern.Am 3. Mai 1974 bekräftigt SED-Generalsekretär Erich Honecker im Nationalen Sicherheitsrat, es seien "die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen". Eine fatale Anweisung: Mehr als 400 Menschen kommen bei Fluchtversuchen ums Leben. Sie werden erschossen, ertrinken oder von Minen und Selbstschussanlagen getötet.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Heiner WemberRedaktion: Frank Zirpins