Wer das Codewort Tokio sagt, darf in der Strelitzer Straße in Ostberlin eine kleine Bude im Hof betreten, ein still gelegtes Toilettenhäuschen. Von dort geht es zwölf Meter nach unten in einen Tunnel. Am Abend des 3. Oktober 1964 kriechen die ersten Menschen von Ostberlin nach Westberlin – 145 Meter durch einen Gang, der im Schnitt zwischen 60 und 90 Zentimetern hoch und breit ist. Es sind die ersten von insgesamt 57 Ostdeutschen, denen am 3. und 4. Oktober 1964 die Flucht gelingt.