Zeitzeichen

Haarlem in den Niederlanden, 28. Februar 1944: Ein Mann betritt das Uhrmachergeschäft an der Barteljorisstraat 19. Er fragt nach der Tochter des Inhabers und bittet sie um Geld für eine Jüdin in Not. Corrie ten Boom ist misstrauisch, sie kennt den Mann nicht. Schließlich organisiert sie innerhalb weniger Stunden 600 Gulden.

Dann schnappt die Falle zu: Die deutschen Besatzer durchsuchen das Haus nach Juden - ohne Erfolg. Doch das rettet die Familie ten Boom nicht. "Wir wurden alle verhaftet" , erinnert sich Corrie später. "Mein Vater war 84 Jahre alt und starb nach zehn Tagen Haft." Die 52-Jährige und ihre ältere Schwester Betsie werden in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert.