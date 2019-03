Vom Profiteur zum Retter

In Schindlers Betrieb arbeiten Juden als billige Arbeitskräfte, die ab 1941 im Ghetto leben müssen. Zwei Jahre später wird das Ghetto geräumt und rund 17.000 Juden in das eigens eingerichtete Zwangsarbeiterlager Plaszów verschleppt.

Unter diesem Eindruck verändert sich Schindler. Aus dem Profiteur - im Film von Liam Neeson dargestellt - wird ein Retter, der SS -Leute besticht, mit ihnen trinkt und feiert, um ihnen Juden für seine Fabrik abzukaufen.

An Originalschauplätzen

Schindler rettet so über 1.100 Menschen. Ihre Namen stehen auf einer Liste - auf Schindlers Liste. Spielberg erzählt seine Geschichte in schwarz-weiß, in dreieinhalb Stunden. Er dreht an Originalschauplätzen in Krakau: in Schindlers Wohnung und dort, wo sich das Ghetto befand. Am Set stehen Spielberg Holocaust-Überlebende als Berater zur Seite.

Viele Filmszenen sind schwer aushaltbar. Etwa wenn Lagerkommandant Amon Göth, dargestellt von Ralph Fiennes, von seinem Balkon willkürlich Lagerinsassen erschießt.

Vier Monate Überwindung