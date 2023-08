ZeitZeichen

Carl Metz war schon in jungen Jahren ein Mann der Tat: Mit 17 Jahren verlässt er die Schule, angeblich mit den Worten: "Lebt wohl mit Eurem blöden Latein, ich weiß etwas Besseres und werde Schlosser."

Nach der Lehre in Mannheim folgen Wanderjahre, in denen er das Metallhandwerk in allen Facetten lernt. Beeindruckt von dem tagelangen Stadtbrand in Hamburg 1842, bei dem über 50 Menschen sterben, steckt Metz sein Wissen in hydraulische Maschinen und gründet mit gerade mal 24 Jahren eine Fabrik für Spritzpumpen. Und weil der Fabrikant auch ein Turnvater ist, verbinden sich Ökonomie und Leibesübung zu einem außerordentlichen Firmen-Aufschwung. Carl Metz bildet seine Turnbrüder an den Spritzpumpen aus. Die ersten freiwilligen Löschmannschaften bilden sich, natürlich im Einsatz an Metz-Pumpen.