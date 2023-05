ZeitZeichen

Bacharachs Lieder gelten als eingängiges "Easy Listening" und werden doch auch von Rockern wie Noel Gallagher für ihre ausgeklügelten Harmonien geschätzt.

Aus dem Background ganz nach vorne

Das Songwriting-Duo Bacharach/David schreibt für unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler. Aber eine Frau wird seine Interpretin schlechthin. Bei Aufnahmesessions mit der Band "The Drifters" fällt Burt Bacharach eine junge Backgroundsängerin auf. Ihr Name: Dionne Warwick.

"Als die Session vorbei war, kam Burt auf mich zu und fragte, ob ich Interesse an Demo-Aufnahmen hätte - für ein Lied, das er mit einem neuen Partner namens Hal David geschrieben hatte. Und ich sagte: Na ja, solange es nicht mit meiner Ausbildung kollidiert - denn dann würde meine Mutter Sie umbringen." Dionne Warwick

Startschwierigkeiten auf dem Weg in die Erfolgsspur

Das musikalische Traum-Trio startet mit Anlaufschwierigkeiten. Den Song "What the world needs now" lehnt Dionne Warwick erst einmal ab. Erst nachdem die Sängerin Jackie de Shannon damit Erfolg hat, entscheidet sie sich anders.

Zwei Oscars für "Zwei Banditen"

Butch Cassidy und Sundance Kid

Ab Mitte der 1960er-Jahre eilt Burt Bacharach von Erfolg zu Erfolg: Bei den Oscars 1970 trägt er gleich zwei Trophäen nach Hause. Eine für den besten Soundtrack, die andere für "Raindrops Keep Fallin’ on My Head" gemeinsam mit Hal David als besten Song im Film "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (deutscher Titel: "Zwei Banditen") mit Paul Newman und Robert Redford.