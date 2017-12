Hollywood ist in den 1960er-Jahren kreativ am Ende; die mächtigen Studios kapitulieren vor dem rebellischen Zeitgeist. Junge und eigenwillige Regisseure hauchen dem amerikanischen Kino neues Leben ein. Einer der brillantesten Köpfe unter ihnen ist der 1921 in Minnesota geborene George Roy Hill.

Mit dem Duo Paul Newman und Robert Redford als "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ("Zwei Banditen") schafft Hill 1968 den Durchbruch. Nur 14 Filme dreht er in seiner Karriere, doch die werden für insgesamt 37 Oscars nominiert.