ZeitZeichen

Bobby war ein großartiger Spieler. Ein großartiger Botschafter, Kapitän und Anführer. Das Entscheidende an ihm war: Er hat sich selbst zu dem gemacht, was er wurde. Geoffrey Hurst, Stürmer bei West Ham United und dreifacher Torschütze im WM-Finale 1966

Bei der WM 1970 führt Moore England nochmal als Kapitän an. Die DFB- Elf nimmt jedoch Revanche und lässt seinen Traum von einer Titelverteidigung bereits im Viertelfinale platzen. Drei Jahre später hängt der Verteidiger das Nationaltrikot an den Nagel - nach insgesamt 108 Länderspielen (80 davon als Kapitän). Auf Vereinsebene spielt er noch bis 1974 für West Ham, ehe er für drei Jahre beim FC Fulham anheuert. Anschließend lässt er seine Karriere in den USA ausklingen.

Viele Geschäfte scheitern

Die Zeit nach dem aktiven Sport erweist sich für Moore als sehr schwierig - plötzlich fehlt ihm die Ruhe und Souveränität, die ihn auf dem Fußballplatz ausgezeichnet hat. Als Trainer bekommt der "Golden Boy" kaum Angebote, reibt sich teilweise im Amateurbereich auf. Auch seine geschäftlichen Aktivitäten als Besitzer einer Sportartikelfirma und eines Pubs verlaufen erfolglos, zudem zerbricht seine Ehe.