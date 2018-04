Der Bau ist ein Muster an exakter Planung: Nach genau 300 Tagen ist das Wembley-Stadion fertig und es kostet nicht mehr als die veranschlagten 750.000 Pfund Sterling. Bei der Eröffnung am 28. April 1923 jedoch erlebt die Arena in Londons Nordwesten das heilloseste Chaos ihrer langen Geschichte.

Fast eine Viertelmillion Menschen strömt in das 127.000 Zuschauer fassende Stadion, um das Pokalfinale von Westham United gegen die Bolton Wanderers mitzuerleben. " Die Tribünen waren völlig überfüllt und eine Menschenmasse flutete den Platz ", erzählt Denis Higham, der das Spektakel als Achtjähriger miterlebt hat.

Vom Abriss verschont geblieben

Berittene Polizisten, allen voran ein Constable auf einem Schimmel, drängen die Zuschauer hinter die Seitenlinien. Erst mit 45 Minuten Verspätung kann das Spiel angepfiffen werden. Es geht als "White Horse Cup Final“ in die Geschichte ein und ist das erste von vielen unvergesslichen Partien auf dem "heiligen" Rasen von Wembley.

Das Wembley-Tor: DFB-Torhüter Tilkowski schaut dem Ball nach

Zunächst aber dient das Stadion zwei Jahre als Zentrum der Britisch Empire Exhibition, einer Kolonialausstellung, mit der sich Großbritannien als Weltreich darstellt. Den danach geplanten Abriss können Investoren verhindern und Wembley wird Heimstatt der englischen Nationalmannschaft. 1948 eröffnet König Georg VI. dort die ersten Olympischen Spiele nach dem Weltkrieg.