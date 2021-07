Zeitzeichen

Doch die Vorschläge deutscher Politiker und Behörden interessieren die britische Militärregierung in Westdeutschland nicht. Im Alleingang beschließen die Besatzer 1946, die ehemals preußische nördliche Rheinprovinz mit der Provinz Westfalen zu verschmelzen.

So zumindest lautet seit 75 Jahren der gängige Gründungsmythos Nordrhein-Westfalens. Jüngste Funde von NRW -Historikern im Preußischen Staatsarchiv haben allerdings ergeben: Diese Darstellung muss neu oder zumindest mit einer längeren Vorgeschichte erzählt werden.

US-Hilfe ermöglicht "Operation Marriage"

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 teilen die Siegermächte Deutschland in vier Besatzungszonen. An Rhein und Ruhr ziehen die Briten ein. Sie kontrollieren damit die industrielle Kernregion Deutschlands und den größten Ballungsraum Europas. Über die Zukunft des Ruhrgebiets aber sind sich die Sieger uneins: Frankreich will es von Deutschland abtrennen, um den "alten Erzfeind" zu schwächen. Die Sowjets wiederum fordern eine Beteiligung an der Kontrolle des Ruhrgebiets.