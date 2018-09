Versöhnen statt spalten, ist Raus Lebensmotto. "Menschen zusammenzuführen, das war mir wichtiger als Gedankengebäude zu errichten" , sagt er später. Anekdoten und Witze gehören für ihn zum Gespräch: "Nordrhein-Westfalen braucht für seine Zukunft die Zuverlässigkeit der Rheinländer, die Leichtigkeit der Westfalen und die Großzügigkeit der Lipper."

Am Ende Bundespräsident

1998 kündigt Rau den Rückzug aus seinen NRW -Ämtern an: Am 23. Mai tritt er vom SPD -Landesvorsitz zurück. Am 27. Mai gibt er das Amt des Ministerpräsidenten auf. Noch im selben Jahr wird er als Kandidat der SPD für das Amt des Bundespräsidenten nominiert - am 23. Mai 1999 wird Rau von der Bundesversammlung gewählt.