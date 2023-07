ZeitZeichen

Die Fans sind not amused

Nach der Entlassung und seiner Entscheidung in England zu bleiben, erhält Trautmann erste Angebote von Fußballvereinen und landet später bei Manchester City. Viele Fans sind zunächst empört über den "Nazi" und empfangen ihn im Stadion mit Rufen wie "Off with the German" oder "Traut the Kraut".

Bestleistung mit gebrochenem Genick

Zusammenprall zwischen Bert Trautmann (li.) und Peter Murphy im FA-Cup Finale 1956