ZeitZeichen

In Zeiten der Klimakrise ist die Messung von Temperaturen und deren Entwicklung der entscheidende Faktor zur Erfassung der Erderhitzung. Am Beginn unserer heutigen Wettererfassung steht eine Kiste Wein: Die hat der Forscher Galileo Galilei aus Florenz an seinen Freund Giovanni Francesco Sagredo nach Venedig geschickt. Als warme Brühe kam der Rebengenuss in Norditalien an und musste gekühlt werden. Angeblich begann darum Sagredo am 12. Juli 1613 damit, die Temperaturen rund um seinen Palast zu messen und zu notieren. Eine erste Aufzeichnung von Wetter-Mess-Daten, meinen viele.