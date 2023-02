ZeitZeichen

Der späte Segen der Kirche

Galilei wird zu Kerkerhaft verurteilt, die später in Hausarrest umgewandelt wird. In seinen letzten Lebensjahren darf der Forscher seine physikalischen Arbeiten mit dem Segen der Kirche noch einmal in den "Discorsi" zusammenfassen. Galilei stirbt, krank und fast erblindet, am 8. Januar 1642 in Arcetri bei Florenz.

Autor des Hörfunkbeitrags: Hans Conrad Zander

Redaktion: David Rother

