Zeitzeichen

Der Rhein verlagert sein Bett

Dank ihrer Lage an der Mündung der Ruhr in den Rhein ist die Region bereits vor 2.000 Jahren ein wichtiger Warenumschlagplatz. Römische Legionen errichten dort am Schnittpunkt zweier antiker Handelsrouten ein Kastell, die Keimzelle des späteren Duisburg. Ab dem zehnten Jahrhundert steigt die Siedlung zur reichsfreien Stadt mit eigenem Münzrecht auf.

Doch um das Jahr 1000 beginnt der Rhein, sein Flussbett nach Westen zu verlagern – mit dramatischen Folgen für Duisburg. Drei Jahrhunderte später reicht nur noch ein verlandeter Altarm in die Stadt und die Blütezeit der stolzen Handelsmetropole neigt sich ihrem Ende zu.

Zum neuen Schiffsknotenpunkt steigt das im 14. Jahrhundert gegründete Dorf Ruhrort direkt am Rhein auf. Treidler, die mit Pferden große Kähne flussaufwärts ziehen, rasten dort. 1665 gründen Kohlehändler aus den rheinaufwärts gelegenen Städten in Ruhrort die erste Schiffergilde. Da es aber keine Kais für das Umladen der Kohle gibt, müssen die Lastkähne auf dem Rhein vor Anker gehen. Das kostet Geld und Zeit, vor allem, wenn Hochwasser und Eis die Schiffer behindern.

Kohle befördert den Aufstieg von Ruhrort

Als auch noch eine Schiffswerft in Ruhrort entsteht, beschließt der Magistrat der Stadt am 16. September 1716, den Bau eines Hafenbeckens. Diese Entscheidung gilt heute als Gründungsdatum des Duisburger Hafens. Umgehend beginnt man damit, das Rheinufer zu begradigen und mit Holzbohlen zu verstärken.