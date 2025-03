02.03.1955: Die Afroamerikanerin Claudette Colvin verteidigt ihren Platz im Bus

WDR Zeitzeichen. . 14:37 Min. . Verfügbar bis 03.03.2099. WDR 5.

Hoose, Phillip: Claudette Colvin. Twice Toward Justice, 2011

The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Stanford

Prof. Sr. Manfred Berg, Curt-Engelhorn-Stiftungsprofessor für Amerikanische Geschichte am Historischen Seminar der Universität Heidelberg

Es ist der 2. März 1955. In Montgomery, Alabama sitzt die 15-jährige Claudette Colvin in einem Bus – und bleibt sitzen. Sie weigert sich, ihren Platz für eine weiße Passagierin zu räumen. Der Busfahrer ruft die Polizei, Colvin wird brutal festgenommen. Dabei beruft sie sich auf ihre Rechte. Ihre Worte: "Mich hält die Geschichte an meinem Sitz fest."Claudette Colvin kämpft – und verliert zunächst. Doch später wird sie eine der Klägerinnen im bahnbrechenden Prozess "Browder v. Gayle", der die Rassentrennung in Bussen für verfassungswidrig erklärt. Trotzdem bleibt ihr Name weitgehend unbekannt. Erst Jahrzehnte später wird ihr Mut offiziell anerkannt.Autor:in: Laura DreschRedaktion: Carolin Rückl und David Rother