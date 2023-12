Lies mir was vor: Sherlock Holmes Detektivgeschichten

Bereits in dieser ersten Geschichte erhält der Meisterdetektiv alle bekannten Merkmale: Opiumpfeife, Geige, Cape und Deerstalker-Mütze. Auch sein Freund und Weggefährte Dr. Watson ist von Beginn an dabei, als Erzähler und Gesprächspartner. Gemeinsam beziehen sie eine Wohnung in der Baker Street und müssen einen Mordfall klären, bei dem Holmes seinen unglaublichen Scharfsinn und naturwissenschaftliches Denken beweist, und der bis nach Amerika führt.

In "Lies mir was vor" kann man zu den Anfängen von Holmes und Watson zurückkehren und einen spannenden, unterhaltsamen Jahreswechsel erleben. Michael Müller interpretiert den allerersten Holmes-Roman "Späte Rache oder Eine Studie in Scharlachrot". Regina Münch liest weitere spannende Sherlock-Holmes-Geschichten. Darin geht es um einen geheimnisvollen Bund von Rothaarigen, ein mysteriöses getupftes Band, ein verschwundenes Rennpferd, ein unheimliches Landhaus und einen Skandal im Fürstentum O.