Zeitzeichen

Der Binet-Simon-Test hat immensen Einfluss, nicht nur in Frankreich. In seiner Folge entsteht eine ganze Testmaschinerie - Intelligenztests für Einwanderer, Hunde und Manager sind nur einige Beispiele. Binet, der am 18. Oktober 1911 mit nur 54 Jahren in Paris stirbt, würde diese Entwicklung wohl kritisch sehen, denn er warnte stets davor, zu viel und Falsches in die Ergebnisse zu interpretieren.