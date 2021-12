Zeitzeichen

Choleriker auf Kaperfahrt

Die glückliche Rettung des schottischen Seemanns verarbeitet der Journalist Daniel Defoe zehn Jahre später zu seinem Roman "Robinson Crusoe" - allerdings mit einigen schriftstellerischen Freiheiten. Hatte Alexander Selkirk sein Insel-Dasein allein fristen müssen, so erfindet Defoe ihm einen eingeborenen Gefährten namens Freitag. Und Selkirk kein Schiffbrüchiger wie Robinson Crusoe; er hat sich freiwillig im Nirgendwo aussetzen lassen.

Schon zu Jugendzeiten ist Alexander Selkirk als aufbrausender Maulheld gefürchtet. Mit 19 wird der Gerbersohn 1695 " wegen störenden Benehmens in der Kirche " aus seinem schottischen Heimatdorf Largo gejagt und sucht sein Glück auf hoher See. Als er im September 1703 an Bord der "Cinque Ports" auf Kaperfahrt geht, hat er bereits den Ruf eines erfahrenen Navigators.

Nach zwölf zermürbenden Monaten läuft das von Bohrwürmern durchlöcherte Schiff ein Inselchen im Juan-Fernandez-Archipel an. Selkirk besteht darauf, den Rumpf auszubessern, sonst sei das Schiff dem Untergang geweiht. Kapitän Stradling jedoch befiehlt die sofortige Weiterfahrt.

Selbst gewählte Einsamkeit

Als Selkirk der Mannschaft zur Befehlsverweigerung rät, kommt es zum Streit zwischen Stradling und seinem cholerischen Steuermann. Obwohl sich ihm niemand anschließt, bleibt Alexander Selkirk lieber allein auf der unbewohnten Insel zurück, anstatt mit dem wurmstichigen Schiff wieder in See zu stechen.

Defoe-Vorbild Selkirk: Robinson Crusoe auf seinem Floß

Stradling lässt ihm zum Überleben etwas Kleidung, dazu eine Flinte, ein Messer, eine Bibel sowie Bücher und nautische Instrumente. Dann verschwindet die "Cinque Ports" am Horizont. Aber Selkirk hat die richtige Wahl getroffen: Kurz darauf geht das marode Schiff mit Mann und Maus unter.

Als Heiratsschwindler auf der Flucht

Nach seiner Rettung durch Woodes Rogers bleibt Alexander Selkirk das Glück zunächst treu. Die Freibeuter entern eine mit Gold und Gewürzen beladene spanische Galeone, so dass Selkirk im Oktober 1711 als reicher Mann nach Largo zurückkehrn kann. Doch die Jahre der Einsamkeit haben tiefe Spuren hinterlassen. Einem bürgerlichen Leben völlig entfremdet, richtet er sich auf dem Grundstück seines Vaters eine Höhle ein, wo ihn bald die überwunden geglaubte Aggressivität wieder packt.