Das Meer und die Schiffahrt ernähren die Menschen seit jeher. Aber bisweilen ist der Lohn der Tod, und der Tod der einen, hält dabei oft den anderen am Leben.

So ernährte an den Küsten und auf den Inseln angeschwemmte Strandgut oft Familien. Noch zur Mitte des 19. Jahrhunderts stranden an der Nordseeküste im Jahr schätzungsweise bis zu 60 Schiffe. Hin und wieder hilft die Bevölkerung auch mit falschen Leuchtfeuern nach.