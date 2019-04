Von einer Pleite in die nächste

Geboren um 1660 in London soll Daniel Defoe Geistlicher werden, so will es der Vater. Aber Defoe träumt vom Kaufmannsberuf. " Ein Kaufmann ist immer zugleich auch der vielseitigste Gelehrte ", schreibt er. Doch er gerät von einer Pleite in die nächste. Strumpfhosen, Spirituosen und Tabak sind seine ersten Handelsgüter. Er beteiligt sich an einem Schiff, das prompt von Piraten gekapert wird. " Daraufhin entwickelt er das Projekt einer Schiffsversicherung ", sagt der Publizist Heiko Postma, der eine Biografie über Daniel Defoe geschrieben hat.

Doch im Krieg zwischen England und Frankreich werden so viele Schiffe versenkt, dass auch die Schiffsversicherung pleite geht. Am Ende hat Daniel Defoe 17.000 Pfund Sterling Schulden, eine für damalige Zeit große Menge. Defoe flieht vor dem Schuldgefängnis auf die schottischen Orkney-Inseln.

25 Jahre ohne einen anderen Menschen

Das Leben seines Romanhelden Robinson Crusoe verläuft ähnlich. Auch er widersetzt sich den Wünschen des Vaters, wird Seemann statt Jurist. Auf einer Fahrt erleidet er vor der Küste Venezuelas Schiffbruch. Alle ertrinken, nur er kann sich auf eine einsame Insel retten. " Ich sah, dass die Insel, auf der ich stand, öde und allem Anschein nach nicht bewohnt war ", heißt es im Buch.

Robinson richtet sich in seiner Einsamkeit ein. 25 Jahre vergehen, bis er einen Mann vor Kannibalen retten kann. Er nennt ihn Freitag, " weil ich ihn an einem Freitag gerettet hatte ".

Noch drei weitere Jahre werden Freitag und Robinson auf der Insel verbringen, dann werden sie gerettet. Und ihr Schöpfer, Daniel Defoe?

Daniel Defoe ist wieder auf der Flucht

Der hat das Schreiben für sich entdeckt, ist aber wieder auf der Flucht. Diesmal, weil er eine allzu bissige Satire in Umlauf gebracht hat.