Zeitzeichen

Alexander Kluge gilt als "Multimedia-Genie". Erst glänzt der gelernte Rechtsanwalt als Schriftsteller, später gibt er dem Neuen Deutschen Film als Regisseur zentrale Impulse. Er tritt als Filmdozent ebenso in Erscheinung wie als TV-Unternehmer und Philosoph. Dennoch hat Kluge sein Berufsbild für sich klar definiert: " Das Schreiben ist mein Lebensthema. Ich bin ein Autor - egal, was ich mache. Und das andere sind nur verschiedene Bewaffnungsformen ", so der Tausendsassa.

Hinter seiner fast schon beängstigenden Vielfalt steckt vor allem ein Geheimnis: Kluge ist stets das neugierige Halberstädter Landarztkind geblieben, als das er am 14. Februar 1932 auf die Welt kommt. Und das trotz - oder vielleicht auch gerade wegen - zahlreicher Schicksalsschläge, die er schon in jungen Jahren erleidet.

Von Krieg und Scheidung geprägt

Als 13-Jähriger erlebt er die Zerstörung seiner Heimatstadt hautnah mit. Ein Ereignis, das ihn ebenso prägt, wie die Scheidung seiner Eltern. Das zeigt sich in vielen seiner Werke, in denen Kluge immer wieder persönliche und historisch belegte Erfahrungen mit Fiktion mischt. Dabei nimmt er sich die Freiheit, assoziativ durch die Epochen zu springen.

Als 1962 im "Oberhausener Manifest" der Anspruch verkündet wird, den "Neuen Deutschen Film" zu schaffen, gehört Kluge zu den treibenden Kräften. Mit seinen experimentellen Spielfilmen wird er zu einem der wichtigsten und international angesehendsten Regisseure der Bundesrepublik.