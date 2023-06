ZeitZeichen

Alexander wird als Sohn des makedonischen Königs Philipp II. geboren. Sein Ausbilder ist der später weltberühmte Philosoph Aristoteles. Alexanders Vater hat Makedonien zur dominierenden Macht in der Region aufgebaut. Die griechischen Stadtstaaten haben das Land lange als provinzielle Bauernnation belächelt, aber unter Philipp müssen sie sich Makedoniens Vormachtstellung beugen.

Das Verhältnis zwischen Philipp und Alexander ist nicht immer harmonisch. Das liegt wohl vor allem an den unklaren Machtverhältnissen in der Familie. Zwischenzeitlich wird Alexander sogar in die Verbannung geschickt. Doch er kommt zurück. Später folgt Alexander seinem Vater auf den Thron, nachdem Philipp II. von einem Leibwächter ermordet worden ist.

Aufstände, Machtsicherung, Angriff

Alexander ist zu diesem Zeitpunkt kaum 20 Jahre alt. Und er muss sich erstmal im eigenen Reich behaupten. Auf dem Balkan zieht Alexander gegen die rebellierenden Thraker und Illyrer ins Feld. Und während die Kämpfe dort noch laufen, flackern auch in Griechenland Aufstände gegen die makedonische Herrschaft auf.