ZeitZeichen

Als Medikament im Einsatz

Da die Substanz im Tierversuch nicht die gewünschte Wirkung zeigte, wurden zunächst keine weiteren Experimente gemacht. Erst im Frühjahr 1943 produziert Hofmann den Stoff erneut. Nach dem ersten LSD -Trip der Geschichte - der als "Bicycle Day" bekannt wird - erzählt der Chemiker seinen Chefs von seinen Erlebnissen. Sie probieren das Mittel ebenfalls aus und sind Hofmanns Meinung: "Man hat ein neues Instrument in der psychiatrischen Forschung."

Sandoz vertreibt bald darauf LSD unter dem Namen "Delysid". Anwendungsgebiete des Medikaments sind laut Beipackzettel "Angst- und Zwangsneurosen" sowie "experimentelle Untersuchungen über das Wesen von Psychosen" .

Hippies, Schauspieler, Militärs