07.01.1355: Hinrichtung der Hofdame Inês de Castro

die tragische Geschichte der verbotenen Liebe zwischen dem jungen Thronfolger Pedro I. und der schönen Hofdame Inês de Castro ,

, wie viele Opern über das tragische Schicksal der Inês de Castro verfasst werden,

warum Inês de Castro als Bedrohung für die Unabhängigkeit Portugals angesehen wird,

als Bedrohung für die Unabhängigkeit Portugals angesehen wird, welch tragische Folgen ein Jagdausflug des jungen Prinzen hat,

wie Pedro I. grausam Rache an den Mördern seiner Frau genommen haben soll.

Prof. Dr. Klaus Herbers, Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Zeha Schröder, deutscher Bühnenautor, Regisseur und Schauspieler

Die Romanze vonund Dom Pedro gilt als Portugals "Romeo und Julia". Sie handelt von glühender Liebe und Hingabe, von politischem Mord und grausamer Rache, von inniger Verbundenheit weit über den Tod hinaus.Im Jahr 1340 muss das noch junge Königreich Portugal, das sich erst im 12. Jahrhundert von Spanien gelöst hat, um seine Unabhängigkeit kämpfen. König Alfons IV. will die Spannungen mit dem König von Kastilien durch die Hochzeit seines ältesten Sohn Pedro mit der kastilischen Prinzessinbeilegen. Der Infant ist nicht gerade begeistert von seiner Braut.bringt 1340 allerdings eine Vertraute mit, die ihn auf den ersten Blick verzaubert:. Der Beginn einer tragischen Liebesgeschichte.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Christiane KopkaRedaktion: Christoph Tiegel/Matti HesseTechnik: Theo Kramer