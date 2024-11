„Danke Deutschland“ – Reichow meets Zingsheim

„Danke Deutschland“ heißt das Motto des Abends, denn Gründe für Dankbarkeit gäbe es genug in einem der reichsten Länder der Erde. Aber den meisten macht es mehr Spaß, sich zu beklagen. In puncto „Schlechte Laune“ sind die Deutschen immer noch Export-Weltmeister. Kein Kabarett-Programm in Deutschland erhält die Zulassung ohne die Pflicht-Analyse, dass unser Land moralisch, wirtschaftlich und ökologisch am Abgrund steht.