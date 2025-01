Mathias Tretter – Souverän

"Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ – Carl Schmitt war auch so ein Großmaul, sonst wäre er nicht Görings Eierlikör geworden. Deutschlands ärgster Advokat schrieb den berühmten Satz 1928, seitdem kauen wir drauf rum. Kaum hundert Jahre später ist an jeder Ecke Ausnahmezustand – aber wer ist Souverän? Der Demokratie scheint die Herrschaft allmählich abhanden zu kommen, weshalb sie aber noch lange nicht die Selbstbeherrschung verlieren sollte, meint Tretter. Es sei denn, man nässt sich ein vor Lachen – aber ist das nicht die höchste Form der Souveränität überhaupt?

Mathias Tretter ist immer nah dran am Puls der Zeit. Er beschäftigt sich mit der Macht sozialer Netzwerke und dem Siegeszug des Populismus in Politik und Gesellschaft. Intelligent, verspielt, lustig und höchst unterhaltsam. "Sie werden wiehern“, verspricht der preisgekrönte Kabarettist und zieht in seinem aktuellen Programm alle humoristischen Register.

Aufzeichnung vom 18. März 2025 aus dem Haus der Springmaus in Bonn

Redaktion: Jens Matthey